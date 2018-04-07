Наполнить сайт развлекательной тематики контентом

Что надо будет сделать: 1. Дана исходная "Карточка по услуге", допустим "Абонемент в солярий". Она содержит разную информацию, начиная от небольшого описания, стоимости, где выполняется и т.д. 2. Необходимо, перенести эту информацию на "Новую карточку" на другом ...
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