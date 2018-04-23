Наполнение каталога сайта товарами

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки221 просмотр
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Сайт на Джумла. Сами товары - в файле в PDF.

Также инструкции по внесению товаров и ТЗ с подробным описанием что и как вносим - все в одном архиве.

Нам нужны только Дочерние товары для внесения

Поэтому в шпаргалке читаем только пункт про внесение Дочерних товаров

6 лет назад
y-tec0209
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
5 дней
Спасибо. Шикарная работа. Вовремя, точно по ТЗ. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству. Будем обращаться еще
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата, после выполнения работы. Рекомендую.