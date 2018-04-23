Наполнение каталога сайта товарами

Сайт на Джумла. Сами товары - в файле в PDF.

Также инструкции по внесению товаров и ТЗ с подробным описанием что и как вносим - все в одном архиве.

Нам нужны только Дочерние товары для внесения

Поэтому в шпаргалке читаем только пункт про внесение Дочерних товаров