Zoloch

Елена Zoloch

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад

Предоставляю услуги Контент-Менеджера:

Занимаюсь наполнением сайтов, размещением статей, интернет магазинов, обработкой изображений и поиском информации с последующим размещением.

Гарантирую качественное и быстрое наполнение ваших сайтов.

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ТОП-50
Наполнение сайтов
ТОП-50
Чертежи и Схемы

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Отзывы заказчиков

Aleksandrfs
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Заполнение карточек товара в интернет-магазине на CS-Cart
Очень качественная работа. Всё понравилось. Продолжаем сотрудничать.
Замечательный заказчик) Приятно работать. Спасибо.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Наполнение ИМ - 155 позиций
Елена - замечательный, качественный, и быстрый исполнитель. Наш заказ был выполнен на высшем уровне. Я всем рекомендую данного исполнителя, особенно в свете того, что Елена работает уже не первый раз над нашими проектами. И, что самое главное, она всегда на связи, и не пропадает.
Как и всегда оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Наполнение ИМ - 260 позиций
Елена, как обычно быстро и крайне профессионально выполнила наш заказ. Всем рекомендую этого исполнителя.
Отлично поставлена задача, оплата сразу после проверки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
shikonin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта изображениями
WordPress
Отличное качество, отличный результат. Продолжаю Сотрудничество, всем рекомендую.
Хороший заказчик! Рада сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Каталог ИМ наполнить 200 позиций
Елена в очередной раз быстро и качественно выполнила наше задание. За что ей огромное спасибо, и наши рекомендации.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
47 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#23
Чертежи и Схемы
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#28