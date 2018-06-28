Предоставляю услуги Контент-Менеджера:
Занимаюсь наполнением сайтов, размещением статей, интернет магазинов, обработкой изображений и поиском информации с последующим размещением.
Гарантирую качественное и быстрое наполнение ваших сайтов.
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ТОП-50— Наполнение сайтов
ТОП-50— Чертежи и Схемы
Портфолио
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- Http://modada.com.ua360 просмотров
- Http://sumki-optovik.ru381 просмотр
- Oxo.ru393 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Очень качественная работа. Всё понравилось. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик) Приятно работать. Спасибо.
$5
10 баллов
6 лет назад
Елена - замечательный, качественный, и быстрый исполнитель. Наш заказ был выполнен на высшем уровне. Я всем рекомендую данного исполнителя, особенно в свете того, что Елена работает уже не первый раз над нашими проектами. И, что самое главное, она всегда на связи, и не пропадает.
Ответный отзыв
Как и всегда оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
6 лет назад
Елена, как обычно быстро и крайне профессионально выполнила наш заказ. Всем рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
Отлично поставлена задача, оплата сразу после проверки. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Отличное качество, отличный результат. Продолжаю Сотрудничество, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Рада сотрудничеству. Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Елена в очередной раз быстро и качественно выполнила наше задание. За что ей огромное спасибо, и наши рекомендации.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
Наполнение сайтов
47 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#23
Чертежи и Схемы
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#28