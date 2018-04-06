Добавить товарные позиции на сайт (СМS 1C Битрикс)

Есть сайт на 1С Битриксе. Ниша - продажа сельхозтехники. Что нужно сделать ?

Даем список позиций, которые нужно добавить.

Даем всю информацию по этим позициям, которая у нас есть.

Для начала нужно выложить 6 позиций. Затем, если все хорошо, работа по наполнению будет всегда.

ДискаторыSolar Fields БДМ Н

Solar Fields БДМ П

Solar Fields БДМ ПК

Культиваторы

Solar Fields КС (М)

Solar Fields КС (У)

Solar Fields КСП

Вот ссылка на пример карточки

http://xn--80aaaka9camajjcc.xn--p1ai/catalog/zernopogruzchiki/zernometatel-pzs-60/