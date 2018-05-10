Добрый день. Нужен человек который будет выполнять простые действия в социальных сетях и заполнять гугл-формы. Пример задания Присоединяемся к Telegram Подписываемся на эту страницу в Facebook Жмем "Нравится" этой странице Facebook Заполняем Гугл-форму (Email, ваше имя, Telegram юзернейм (с @), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать в интернете e-mail адреса учебных заведений России, в частности интересуют: ДЮСШ по волейболу, Общеобразовательные школы (их порядка 55000), ВУЗы страны (их порядка 5000).
Таблица для заполнения с примером прилагается
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