E-mail адреса учебных заведений России

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Необходимо собрать в интернете e-mail адреса учебных заведений России, в частности интересуют: ДЮСШ по волейболу, Общеобразовательные школы (их порядка 55000), ВУЗы страны (их порядка 5000).

Таблица для заполнения с примером прилагается

6 лет назад
adoninms
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Natali05022
Наталья 
31 годБеларусь
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$165
25 дней
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