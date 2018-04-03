Наполнение сайта

В ближайшие дни необходимо будет перенести товар (детские игрушки: описание, картинки, несколько атрибутов) около 3.5k с опенкарт версии 2.1.0.2.1 на битрикс. От Вас цена за работу. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполнить 300 позиций на сайте, 5 руб/позиция, платформа Битрикс, источник предоставляется.
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