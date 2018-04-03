Заполнить 300 позиций на сайте, 5 руб/позиция, платформа Битрикс, источник предоставляется.
Выполнение простых действий в соц. сетях и заполнение форм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен человек который будет выполнять простые действия в социальных сетях и заполнять гугл-формы.
Пример задания
Присоединяемся к Telegram
Подписываемся на эту страницу в Facebook
Жмем "Нравится" этой странице Facebook
Заполняем Гугл-форму (Email, ваше имя, Telegram юзернейм (с @), ссылка на профиль Facebook, адрес кошелька)
Мы выделяем вам 30-50 удаленных компьютера. На каждом из них установлен браузер, телеграм (залогиненный), выполнен вход или имеются Логин-Пароль от социальных сетей.
От вас требуется зайти на удаленный компьютер (обычная иконка, ничего трудного) и выполнить действия согласно инструкции. Задания могут немного отличаться, но в любом случае остаются простыми.
При отклике указывайте как вы предлагаете оценивать вашу работу (ставка в день/за 1 задание и.т.д) и сколько часов в день вы готовы работать.
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