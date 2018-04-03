Выполнение простых действий в соц. сетях и заполнение форм

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок259 просмотров
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Добрый день. Нужен человек который будет выполнять простые действия в социальных сетях и заполнять гугл-формы. 

Пример задания 

Присоединяемся к Telegram 

Подписываемся на эту страницу в Facebook 

Жмем "Нравится" этой странице Facebook 

Заполняем Гугл-форму (Email, ваше имя, Telegram юзернейм (с @), ссылка на профиль Facebook, адрес кошелька) 

Мы выделяем вам 30-50 удаленных компьютера. На каждом из них установлен браузер, телеграм (залогиненный), выполнен вход или имеются Логин-Пароль от социальных сетей. 

От вас требуется зайти на удаленный компьютер (обычная иконка, ничего трудного) и выполнить действия согласно инструкции. Задания могут немного отличаться, но в любом случае остаются простыми. 

При отклике указывайте как вы предлагаете оценивать вашу работу (ставка в день/за 1 задание и.т.д) и сколько часов в день вы готовы работать.

6 лет назад
Lefteries
Евгений 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад