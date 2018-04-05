Собрать МФО с 2 ГИС

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок176 просмотров
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Нужно собрать с 2 ГИС по всей стране информацию по МФО - Город, название, телефон, сайт, адрес

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6 лет назад
fsdzsdf
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад