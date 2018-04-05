Собрать МФО с 2 ГИС

Добрый день. Нужен человек который будет выполнять простые действия в социальных сетях и заполнять гугл-формы. Пример задания Присоединяемся к Telegram Подписываемся на эту страницу в Facebook Жмем "Нравится" этой странице Facebook Заполняем Гугл-форму (Email, ваше имя, Telegram юзернейм (с @), ...