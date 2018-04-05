Собрать МФО с 2 ГИС

Нужно разместить 5 небольших постов на разных форумах о путешествиях с ссылкой на вот этот сайт: [url=http://www.castletale.com/]www.missitaly.com[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать с 2 ГИС по всей стране информацию по МФО - Город, название, телефон, сайт, адрес
Жду Ваших расценок и заявок
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