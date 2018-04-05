Наполнение сайта.Переработка интерфейса

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок188 просмотров
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Добрый день.

Требуется привести в чувство и грамотно наполнить сайт.

Добавить категории,продукты.

maranita.by

Платформа modx evolution.

6 лет назад
markouski
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад