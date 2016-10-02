Требуется разработать логотип,фирменный стиль для кафе быстрого питания "Кетчуп",само название может быть как на русском так и латиницей.Также можете предложить свое название. Необходимо придумать концепцию дизайна интерьера,нарисовать наружную рекламу исходя из размеров и пожеланий(я ...