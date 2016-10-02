markouski

Илья Марковский markouski

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка логотипа,нейминга,наружной рекламы.

    Требуется разработать логотип,фирменный стиль для кафе быстрого питания "Кетчуп",само название может быть как на русском так и латиницей.Также можете предложить свое название. Необходимо придумать концепцию дизайна интерьера,нарисовать наружную рекламу исходя из размеров и пожеланий(я ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать слоган торгово-производственной компании

    Компании занимающейся оптовой торговлей продуктов питания,а также производством куриных полуфабрикатов требуется слоган.Требования к слогану:максимально запоминающийся,звучный и отображал деятельность компании.

    Нейминг и Слоганы38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать логотип,фирменный стиль,макет рекламы на авто.

    Задача указана в названии.Предприятие имеет 10 розничных магазинов в городе Минске торгующих куриными полуфабрикатами,колбасными изделиями,яйцом,тушенкой,молочными продуктами.С целью повышения узнаваемости и привлечения оптовых клиентов было принято решение создать логотип,фирменный стиль,разместить рекламу на авто.Требование к логотипу: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип,фирменный стиль,макет рекламы на авто.
Спасибо Илье. своевременная оплата, четко поставленая задача. сотрудничеством доволен
Отличный исполнитель.Результат достигнут.
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