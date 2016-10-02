Требуется разработать логотип,фирменный стиль для кафе быстрого питания "Кетчуп",само название может быть как на русском так и латиницей.Также можете предложить свое название. Необходимо придумать концепцию дизайна интерьера,нарисовать наружную рекламу исходя из размеров и пожеланий(я ...
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$200
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- Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется привести в чувство и грамотно наполнить сайт. Добавить категории,продукты. maranita.by Платформа modx evolution.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Компании занимающейся оптовой торговлей продуктов питания,а также производством куриных полуфабрикатов требуется слоган.Требования к слогану:максимально запоминающийся,звучный и отображал деятельность компании.Нейминг и Слоганы38 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача указана в названии.Предприятие имеет 10 розничных магазинов в городе Минске торгующих куриными полуфабрикатами,колбасными изделиями,яйцом,тушенкой,молочными продуктами.С целью повышения узнаваемости и привлечения оптовых клиентов было принято решение создать логотип,фирменный стиль,разместить рекламу на авто.Требование к логотипу: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Илье. своевременная оплата, четко поставленая задача. сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Отличный исполнитель.Результат достигнут.