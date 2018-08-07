Разработка логотипа,нейминга,наружной рекламы.

Требуется разработать логотип,фирменный стиль для кафе быстрого питания "Кетчуп",само название может быть как на русском так и латиницей.Также можете предложить свое название.

Необходимо придумать концепцию дизайна интерьера,нарисовать наружную рекламу исходя из размеров и пожеланий(я вам размеры вы мне продукт с которым я могу пойти к рекламщикам).

Также требуется иллюстратор для отрисовки меню,дизайна рабочей одежды.

На выходе должен получится готовый комплексный продукт со всеми точными тех. данными и параметрами.

Не нужно рисовать то,что не выйдет в реальности.

Технологическую карту и все размеры помещения приложу в течение нескольких дней.

Срок выполнения: фирменный стиль-10 дней

дизайн,наружная реклама 14 дней максимум.

Чем быстрее получится тем лучше.

Возможно привлечение нескольких человек одновременно.