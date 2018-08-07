Добрый день! Нужен логотип для телеграм-бота, под названием "Dobi". Бот - помощник для заказов столика в различных заведениях. Пожеланий толком нет, главное чтобы было стильно.
Разработка логотипа,нейминга,наружной рекламы.
Требуется разработать логотип,фирменный стиль для кафе быстрого питания "Кетчуп",само название может быть как на русском так и латиницей.Также можете предложить свое название.
Необходимо придумать концепцию дизайна интерьера,нарисовать наружную рекламу исходя из размеров и пожеланий(я вам размеры вы мне продукт с которым я могу пойти к рекламщикам).
Также требуется иллюстратор для отрисовки меню,дизайна рабочей одежды.
На выходе должен получится готовый комплексный продукт со всеми точными тех. данными и параметрами.
Не нужно рисовать то,что не выйдет в реальности.
Технологическую карту и все размеры помещения приложу в течение нескольких дней.
Срок выполнения: фирменный стиль-10 дней
дизайн,наружная реклама 14 дней максимум.
Чем быстрее получится тем лучше.
Возможно привлечение нескольких человек одновременно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создать логотип для сайта строительной тематики, логотип должен хорошо смотреться на сером или белом фоне, главный акцент на доменное имя, сроки ограничены, сделать сегодня 100metrov.byЛоготипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад
Это здоровая компания фаст фуд, которая готовит японские рыбные бургеры. http://delifucious.com/ - подобная компания по стилю. Пожалуйста, обратите особое внимание на улучшенные изображения. К ним относятся направление, в которых мы больше всего заинтересовались.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Добрый вечер! Необходимо сделать новый логотип на основе текущего. Подробности тому чьи работы понравятся. Бюджет 20$.Завершен7 лет назад
- $20
Отрисовать Лого ( Нужно на сегодня )Завершен7 лет назад
Чтобы смотрелось брутально, "вкусно", Избегать черепов и т.п. дььявольщины рогов и пр и прЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть пример логотипа, нужно перерисовать в векторе Вместо VICTORY нужно VICTORYA внизу DETAILING STUDIO От Вас цена и сроки оплата только приватЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать логотип для Экспресс доставки Суши и Пиццы . В логотипе должны быть использованы Зеленый и Оранжевый цвета. В логотипе должны быть отражены: свежесть, спелость , аппетит. Старый логотип и ...Завершен7 лет назад
Добрый день ! Разработан сайт, но цветовая схема лого не очень вяжется с фоном, лого теряется. Я хочу добавить логотипу белой "дымки" вокруг букв и геометрии. Чтобы визуально отделить его от фона. ...Завершен7 лет назад
- $5
Логотип уже придуман, простой. В одном цвете.Завершен7 лет назад