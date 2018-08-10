Разработать Логотип для Доставки Пиццы И Суши

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Завершен29 заявок400 просмотров

Необходимо разработать логотип для Экспресс доставки Суши и Пиццы . В логотипе должны быть использованы Зеленый и Оранжевый цвета.

В логотипе должны быть отражены: свежесть, спелость , аппетит. 

Старый логотип и примерную схему нового логотипа отправлю в личку. 

7 лет назад
TheTukmakov
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Отличный дизайнер, качественная работа, понимание , соблюдение сроков
Очень доволен сотрудничеством с Александром. Задача поставлена ясно, связь налажена, оплата своевременна. В общем все прекрасно. Однозначно рекомендую!

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aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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