Нужен логотип для ЖК. Срочно!

Не смотря на то, что мы никак не могли определиться с итоговым вариантом логотипа Константин продолжал предлагать идеи. Это всё при том, что проект был взят в воскресенье и сроки очень поджимали. Однозначно рекомендую, как ответственного и доводящего до конца дело дизайнера.