Отрисовка логотипов и изображений для сайта

Привет,Я ищу дизайнера, способного создать логотип для новой услуги, которая запускается во Франции.Этот логотип должен быть простым, оригинальным и очень профессиональным. Я ищу профессионала высокого уровня, который мог бы выполнить эту работу довольно быстро. Я жду ...