Создать логотип

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Завершен1 заявка101 просмотр

Требуется создать логотип для сайта https://www.koreankitchen.ru/ 

7 лет назад
sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$25
3 дня
Прекрасное чувство стиля и понимание задачи. Высокий профессиональный уровень и очень приятная манера общения с заказчиком. Обязательно буду обращаться ещё.
Второй раз сотрудничаю с этим Заказчиком и второй раз только положительные эмоции от работы и общения. Связь держит постоянно, оплату не задерживает, внимательно относится к мнению дизайнера. С удовольствием рекомендую!

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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