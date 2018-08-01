Создание логотипа для оффлайн магазина

Логотип простой - белая надпись на черном фоне (ну и нужно будет сделать черную надпись на белом и прозрачном фоне). Надпись - AppleЦентр (и сделать вариант AppleЦЕНТР). Шрифт San Francisco. В конце надписи сделать силуэт - https://apple-room.com.ua/wa-data/public/shop/themes/appleroom/img/logo.svg. Сделать копию этого логотипа, но покрасивее). Сделать варианты в векторе и растре. Также, сделать вариант логотипа с подписями внизу "Продаж Ремонт Аксесуари"

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