Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) по тематике маркетинг. Всё уже есть, идея есть, примеры есть, ничего сидеть, выдумывать не надо, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ. Буду рассматривать ТОЛЬКО с опытом работы ...
Доработать логотип
Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в котором будет кафе, магазин, и лекторий. Цвет берем такой как на готовом варианте.
И еще интересует возможность нарисовать 3 белых смайлика,которые будут использоваться в полиграфии на рубиново-бардовом фоне. Один подмигивающий, один с улыбкой, второй с сердечками в глазках, например, или целующий. Стиль смайлика как на прикрепленном желтом..но можно предложить и другие идеи.
Выбранный исполнитель
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