Доработать логотип

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Завершен29 заявок289 просмотров

Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в котором будет кафе, магазин, и лекторий. Цвет берем такой как на готовом варианте.

И еще интересует возможность нарисовать 3 белых смайлика,которые будут использоваться в полиграфии на рубиново-бардовом фоне. Один подмигивающий, один с улыбкой, второй с сердечками в глазках, например, или целующий. Стиль смайлика как на прикрепленном желтом..но можно предложить и другие идеи.

7 лет назад
Imago2007
43 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dianne_zadoyan
Диана 
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Прекрасный,надежный,ответственный человек! Всегда прислушивается к пожеланиям и идет на встречу к клиенту! Теперь мы определились с каким дизайнером работать дальше :) Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятный заказчик, который дает быструю и понятную обратную связь.

Заявки фрилансеров

dianne_zadoyan
Диана 
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад