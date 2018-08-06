Доработать логотип

Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в котором будет кафе, магазин, и лекторий. Цвет берем такой как на готовом варианте.

И еще интересует возможность нарисовать 3 белых смайлика,которые будут использоваться в полиграфии на рубиново-бардовом фоне. Один подмигивающий, один с улыбкой, второй с сердечками в глазках, например, или целующий. Стиль смайлика как на прикрепленном желтом..но можно предложить и другие идеи.