Есть лого в кривых, нужно его перекоасить и выгрузить в форматах по тех заданию. Файлы с ТЗ во вложении. Нужно сделать до 28 июля включительно.
Редактирование логотипа
Необходимо обработать контур логотипа.Добавить надпись и сохранить в высоком разрешении,в нескольких цветах
Заявки фрилансеров
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