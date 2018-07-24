Редактирование логотипа

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок236 просмотров

Необходимо обработать контур логотипа.Добавить надпись и сохранить в высоком разрешении,в нескольких цветах

7 лет назад
guest_15132467831462
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров