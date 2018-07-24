Редактирование логотипа

Придумать название, логотип и стиль для Инстаграм аккаунта женского нижнего белья. Чтобы не ограничивало ассортимент (в перспективе может к женскому романтичному добавиться сексуальное, страстное. Может и чулки, и мужское.) у меня есть задумка tonkaya_materiya, но ...