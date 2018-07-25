Создание логотипа компании по производству мебели на заказ

Привет всем! Надо создать логотип для сайта, и из лого вырезать фавикон. Название сайта PirateZone. Логотип должен быть как этот - https://www.piratecruise.net/art/pirateheaderTRNS.gif Лого нужно для этого сайта http://works.sevasargsyan.ru/piratve/ Надо подобрать цвета для ...