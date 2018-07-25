Создание логотипа компании по производству мебели на заказ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки345 просмотров

Создание логотипа, визиток и рекламной продукции для компании по производству мебели на заказ шкафы купе, кухни, прихожие и т.д.

Т.З. первоначально минимум три максимум пять разноплановых вариантов логотипа как вариант логотип привязанный к фамилии основателя Мальцев.

Цена проекта максимум 50$.

7 лет назад
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47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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