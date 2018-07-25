Разработать логотип для фотостудии Vmeste! Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 02.08.18 года. (неделя) Итоги 02.08.18 в 23:00 по МСК. Также необходимо сделать на основе ...
Создание логотипа компании по производству мебели на заказ
Создание логотипа, визиток и рекламной продукции для компании по производству мебели на заказ шкафы купе, кухни, прихожие и т.д.
Т.З. первоначально минимум три максимум пять разноплановых вариантов логотипа как вариант логотип привязанный к фамилии основателя Мальцев.
Цена проекта максимум 50$.
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