# 1 — $ 100 # 2 — $ 20

Разработать логотип для фотостудии Vmeste!

Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 02.08.18 года. (неделя)

Итоги 02.08.18 в 23:00 по МСК.

Также необходимо сделать на основе логотипа аватарки для:

1. VK

2. instagram

Так же Favicon

Предложить цветовую схему (2-3 цвета/оттенка, которые наиболее подходят под цвета логотипа)

для создания дизайна сайта.

Логотип должен одинаково хорошо смотреться как на темном так и на светлом фоне, либо нужно

предложить два цветовых решения логотипа для каждого из случаев.

Результат работы представить в векторном и растровом виде.