Разработать ЛОГОТИП для фотостудии

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок2190 просмотров
#1$100
#2$20

Разработать логотип для фотостудии Vmeste!

Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 02.08.18 года.  (неделя) 

Итоги 02.08.18 в 23:00 по МСК. 

Также необходимо сделать на основе логотипа аватарки  для:

1. VK

2. instagram

Так же Favicon

Предложить цветовую схему (2-3 цвета/оттенка, которые наиболее подходят под цвета логотипа) 

для создания дизайна сайта.

Логотип должен одинаково хорошо смотреться как на темном так и на светлом фоне, либо нужно 

предложить два цветовых решения логотипа для каждого из случаев.

Результат работы представить в векторном и растровом виде.

7 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

spaceofdesign
Артем 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
Всем рекомендую! Все оперативно и четко, без проблем!
Грамотный заказчик, доходчиво объясняет задачи. Приятно работать!
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
#2
Всем рекомендую! Все быстро, четко.
Ответственный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

spaceofdesign
Артем 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
#2
Лучший дизайнер логотипов апреля
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