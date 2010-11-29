Небольшую страницу (яркую, красочную) тема: сдача в аренду оборудования по производству мягкого мороженного. (всю детальную информацию предоставлю) Наполнение обязательно должно быть на Украинском языке.
- Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт3 года назад
Короткие. Самое главное чтобы помещались в шапке под фото в инстаграме и фейсбуке. без необходимости человеку нажать на кнопку Еще... Нужно несколько разных. Отдельно для Ф.Б. и Инстаграма также отдельно для разной ЦА в них. Сайт ...Продающие тексты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Новая недавно созданная страница нужно провести аудит посмотреть контент который уже есть подготовить для запуска рекламы. Так как страница новая находится в сегменте проката недорогого товара поэтому и бюджет соответствующий. Рассматриваю варианты Фриланса с Украины так как ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно недорого и качественно (Ну как всегда :)) дополнить и продвинуть страницу в ф.б. и инстаграме для продвижения услуги сдачи в аренду кофеварок и продажи под них капсул для офисов и всех желающих. Териториально продвигать ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Создание логотипа, визиток и рекламной продукции для компании по производству мебели на заказ шкафы купе, кухни, прихожие и т.д. Т.З. первоначально минимум три максимум пять разноплановых вариантов логотипа как вариант логотип привязанный к фамилии основателя Мальцев. Цена проекта ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Спортивный клуб (спортстудия) небольшая расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Фасад остекление окна и входные двери. Нужно разработать интересный (креативный)стиль, т.е. рекламу на оклейку фасада (под оракал), логотип клуба, рекламный штендер, флаера для расклейки ...Наружная реклама1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужна несложная программа для PC . Компания занимающаяся продажей в розницу, оптом кофе зернового, чая и других сопутствующих товаров и ингредиентов а также здача в аренду кофейного оборудования и ремонтных, сервисных работ по кофеваркам. Нужна программа для ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать макет в кривых и для фотошопа. Цена вопроса 15$. Макет нужен для обыкновенного одноцветного штампа который изготавливается из каучука и приклеивается к площадке для дальнейшего его нанесения на бумагу при помощи чернил. Задача сделать три ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Компания по продаже кофе чая и услуг по аренде и ремонту кофейного оборудования. Сайт можно как визитка на несколько страниц красочный функциональный и понятный посетителю без перегрузки информацией. Можно использовать готовые шаблоны. Сроки исполнения не жмут. Цена ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Компания по продаже кофе чая и услуг по аренде и ремонту кофейного оборудования. Сайт можно как визитка на несколько страниц красочный функциональный и понятный посетителю без перегрузки информацией. Можно использовать готовые шаблоны. Сроки исполнения не жмут.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Образец как было раньше приложу каждой из позиций. 1. Визитки фамилия имя телефоны почта. род занятия продажа и доставка кофе, аренда и продажа кофеварок, ремонт кофеварок. Визитка 2-х сторонняя. 2. Еврофлаер с рекламой. Суть такая: при покупке ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Название Meduza кофе нужен один общий логотип для визиток, сайта, интернет магазина и точек розничной продажи. Что то типа рисунок медузы с текстом может быть как ориентир старбакс. По бюджету до 25 у.е.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать под ключ красивый сайт для фирмы по реализации кофе, кофеварок и предоставлении кофемашин в прокат , важен качественный, профессиональный дизайн с флеш. Нужен исполнитель из Киева. или Украина. Сайт должен иметь вид примерно такой: ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать под ключ красивый сайт для фирмы по реализации кофе, кофеварок и предоставлении кофемашин в прокат , важен качественный, профессиональный дизайн с флеш. Нужен исполнитель из Киева. или Украина. Сайт должен иметь вид примерно такой: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется создание формы для принятия онлайн заказов на сайте трансферно-такси тематики. Приблизительный пример формы http://www.elittransfer.ru/order/transfer/ Эту форму нужно доработать до требуемой. Или создать новую с необходимыми параметрами. Выбор да нет несколько вариантов выпадающие меню и списки. Сайт создан на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад