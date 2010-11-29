Сначала заказчик выбрал меня исполнителем и пропал, никак не предупредив. Обратился ко мне не со своего аккаунта, а с аккаунта друга. При переписке выяснилось, что со мной общается не Алексей Гудзь, а некий Антон Мальцев. Потом он кое-как объяснил задачу( разработка логотипа, дизайна входной группы и листовки за 100$) и внёс предоплату в размере 20$. Разработала для заказчика три варианта логотипа с подачей и описанием концепций. Долго ждала ответа. Заказчик утвердил вариант не сразу (заняло несколько дней), при внесении правок тоже реагировал не сразу. В итоге проект растянулся почти на два месяца и у меня действительно началась сессия и я не могла выполнять заказ в короткие сроки. Изначально рассчитывала, что успею закончить его до сессии, но, повторюсь, заказчик тянул резину. И тут оказалось, что теперь нужно делать всё очень срочно, плюс к поставленной задаче добавилась ещё разработка картинки для поста в инстаграмм и аватарки. Мною было разработано несколько вариантов изображения для поста. Они не понравились заказчику, но конструктивных комментариев, что именно не нравится, я не получила. В итоге всё-таки был утверждён дизайн изображения для поста и аватарка. Но эту работу заказчик не оплатил и сказал, что больше ничего делать не надо. Итого сделано: три варианта логотипа, с доведением выбранного до полного утверждения, 4 варианта изображения для поста в инстаграмм, с доведением выбранного до полного утверждения, и аватарка в единственном варианте. Итого получено: растяжение сроков самим заказчиком изначально, 20$ и плохой отзыв на веблансере. P.S. Алексей Гудзь никакого отношения к этому заказу не имеет, тем не менее, оставляю плохой отзыв тут, т.к. не стоит раздавать кому попало свои аккаунты.