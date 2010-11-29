2332288

Алексей 2332288

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Landing page

    Небольшую страницу (яркую, красочную) тема: сдача в аренду оборудования по производству мягкого мороженного. (всю детальную информацию предоставлю) Наполнение обязательно должно быть на Украинском языке.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающие тексты

    Короткие. Самое главное чтобы помещались в шапке под фото в инстаграме и фейсбуке.  без необходимости человеку нажать на кнопку Еще...  Нужно несколько разных.  Отдельно для Ф.Б. и Инстаграма также отдельно для разной ЦА в них.  Сайт ...

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Заняться страницей в Facebook и Instagram

    Новая недавно созданная страница нужно провести аудит посмотреть контент который уже есть подготовить для запуска рекламы.  Так как страница новая находится в сегменте проката недорогого товара поэтому и бюджет соответствующий. Рассматриваю варианты Фриланса с Украины так как ...

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать Ф.Б. страничку и Инстаграм страницу для продажи.

    $50

    Нужно недорого и качественно (Ну как всегда :)) дополнить и продвинуть страницу в ф.б. и инстаграме для продвижения услуги сдачи в аренду кофеварок и продажи под них капсул для офисов и всех желающих. Териториально продвигать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание логотипа компании по производству мебели на заказ

    $50

    Создание логотипа, визиток и рекламной продукции для компании по производству мебели на заказ шкафы купе, кухни, прихожие и т.д. Т.З. первоначально минимум три максимум пять разноплановых вариантов логотипа как вариант логотип привязанный к фамилии основателя Мальцев. Цена проекта ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка стиля для спортивного клуба.

    $100

    Спортивный клуб (спортстудия) небольшая расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Фасад остекление окна и входные двери. Нужно разработать интересный (креативный)стиль, т.е. рекламу на оклейку фасада (под оракал), логотип клуба, рекламный штендер, флаера для расклейки ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа для учета продаж.

    Нужна несложная программа для PC . Компания занимающаяся продажей в розницу, оптом кофе зернового, чая и других сопутствующих товаров и ингредиентов а также здача в аренду кофейного оборудования и ремонтных, сервисных работ по кофеваркам. Нужна программа для ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка макета для штампа.

    Нужно сделать макет в кривых и для фотошопа. Цена вопроса 15$. Макет нужен для обыкновенного одноцветного штампа который изготавливается из каучука и приклеивается к площадке для дальнейшего его нанесения на бумагу при помощи чернил. Задача сделать три ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт по продаже кофе и услуг по аренде кофейного оборудования.

    $70

    Компания по продаже кофе чая и услуг по аренде и ремонту кофейного оборудования. Сайт можно как визитка на несколько страниц красочный функциональный и понятный посетителю без перегрузки информацией. Можно использовать готовые шаблоны. Сроки исполнения не жмут. Цена ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт кофейной тематики с элементами интернет магазина

    $50

    Компания по продаже кофе чая и услуг по аренде и ремонту кофейного оборудования. Сайт можно как визитка на несколько страниц красочный функциональный и понятный посетителю без перегрузки информацией. Можно использовать готовые шаблоны. Сроки исполнения не жмут.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Макет Еврофлаер,визитка, наклейка - все в одном стиле.

    $25

    Образец как было раньше приложу каждой из позиций. 1. Визитки фамилия имя телефоны почта. род занятия продажа и доставка кофе, аренда и продажа кофеварок, ремонт кофеварок. Визитка 2-х сторонняя. 2. Еврофлаер с рекламой. Суть такая: при покупке ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для кофейной компании

    $25

    Название Meduza кофе нужен один общий логотип для визиток, сайта, интернет магазина и точек розничной продажи. Что то типа рисунок медузы с текстом может быть как ориентир старбакс. По бюджету до 25 у.е.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание сайта с нуля на Joomla или WordPress

    Нужно создать под ключ красивый сайт для фирмы по реализации кофе, кофеварок и предоставлении кофемашин в прокат , важен качественный, профессиональный дизайн с флеш. Нужен исполнитель из Киева. или Украина. Сайт должен иметь вид примерно такой: ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта с нуля на Joomla или WordPress

    Нужно создать под ключ красивый сайт для фирмы по реализации кофе, кофеварок и предоставлении кофемашин в прокат , важен качественный, профессиональный дизайн с флеш. Нужен исполнитель из Киева. или Украина. Сайт должен иметь вид примерно такой: ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание формы принятия онлайн заказов

    Требуется создание формы для принятия онлайн заказов на сайте трансферно-такси тематики. Приблизительный пример формы http://www.elittransfer.ru/order/transfer/ Эту форму нужно доработать до требуемой. Или создать новую с необходимыми параметрами. Выбор да нет несколько вариантов выпадающие меню и списки. Сайт создан на ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
katusha_92
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
2 балла
5 лет назад
Разработка стиля для спортивного клуба.
Сначала заказчик выбрал меня исполнителем и пропал, никак не предупредив. Обратился ко мне не со своего аккаунта, а с аккаунта друга. При переписке выяснилось, что со мной общается не Алексей Гудзь, а некий Антон Мальцев. Потом он кое-как объяснил задачу( разработка логотипа, дизайна входной группы и листовки за 100$) и внёс предоплату в размере 20$. Разработала для заказчика три варианта логотипа с подачей и описанием концепций. Долго ждала ответа. Заказчик утвердил вариант не сразу (заняло несколько дней), при внесении правок тоже реагировал не сразу. В итоге проект растянулся почти на два месяца и у меня действительно началась сессия и я не могла выполнять заказ в короткие сроки. Изначально рассчитывала, что успею закончить его до сессии, но, повторюсь, заказчик тянул резину. И тут оказалось, что теперь нужно делать всё очень срочно, плюс к поставленной задаче добавилась ещё разработка картинки для поста в инстаграмм и аватарки. Мною было разработано несколько вариантов изображения для поста. Они не понравились заказчику, но конструктивных комментариев, что именно не нравится, я не получила. В итоге всё-таки был утверждён дизайн изображения для поста и аватарка. Но эту работу заказчик не оплатил и сказал, что больше ничего делать не надо. Итого сделано: три варианта логотипа, с доведением выбранного до полного утверждения, 4 варианта изображения для поста в инстаграмм, с доведением выбранного до полного утверждения, и аватарка в единственном варианте. Итого получено: растяжение сроков самим заказчиком изначально, 20$ и плохой отзыв на веблансере. P.S. Алексей Гудзь никакого отношения к этому заказу не имеет, тем не менее, оставляю плохой отзыв тут, т.к. не стоит раздавать кому попало свои аккаунты.
Делала делала то сессия то нет потом варианты которые не удовлетворили единственно что сделала это аватарку.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
35 минут назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Разработка макета для штампа.
В очередной раз было приятно поработать с Алексеем. Алексей очень приятный и вежливый заказчик. Оплата вовремя и в полном объеме. Желаю проекту Алексея максимального успеха. Мои самые лучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Очень хороший исполнитель. Всегда подстраивался под пожелания и важные моменты. Не боится лишней работы. Всегда на связи.
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Макет Еврофлаер,визитка, наклейка - все в одном стиле.
Интересное задание, оплата без задержек. Рекомендую.
Отличная работа! Сроки выдержаны! Очень правильный подход к дизайну! Я доволен!!!
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HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
35 минут назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа для кофейной компании
Спасибо большое Алексею за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Понятно сформулировал задание, мгновенно все оплатил. Рекомендую Алексея к работе как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Спасибо Анна, за творческую, качественную, быструю и ответственную работу. Были учтены все пожелания, предоставлено несколько вариантов, внесены поправки. Очень приятно сотрудничать! И, конечно, всем рекомендую!
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Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание формы принятия онлайн заказов
Отлично сработались. Было небольшое недоразумение по моей вине, но все обсудили и быстро пришли к пониманию.
Все отлично заказ выполнил так как и договаривались даже больше! Все объяснил расказал приятный человек В начале были неясности но разобрались! Рекомендую все отлично!
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