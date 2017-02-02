Разработка макета для штампа.

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Завершен17 заявок246 просмотров

Нужно сделать макет в кривых и для фотошопа.

Цена вопроса 15$.

Макет нужен для обыкновенного одноцветного штампа который изготавливается из каучука и приклеивается к площадке для дальнейшего его нанесения на бумагу при помощи чернил. Задача сделать три четыре разных варианта.

Размер ориентировочный (сантиметр другой туда сюда роли не играет) 10см. * 10см.

Штамп нужен для брендирования килограммовых крафт пакетов для зернового кофе.

примеры прикрепил.

Логотип своей торговой марки вышлю исполнителю заказа.

8 лет назад
2332288
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
$15
3 дня
Очень хороший исполнитель. Всегда подстраивался под пожелания и важные моменты. Не боится лишней работы. Всегда на связи.
В очередной раз было приятно поработать с Алексеем. Алексей очень приятный и вежливый заказчик. Оплата вовремя и в полном объеме. Желаю проекту Алексея максимального успеха. Мои самые лучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
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