Разработка макета для штампа.

Нужно сделать макет в кривых и для фотошопа.

Цена вопроса 15$.

Макет нужен для обыкновенного одноцветного штампа который изготавливается из каучука и приклеивается к площадке для дальнейшего его нанесения на бумагу при помощи чернил. Задача сделать три четыре разных варианта.

Размер ориентировочный (сантиметр другой туда сюда роли не играет) 10см. * 10см.

Штамп нужен для брендирования килограммовых крафт пакетов для зернового кофе.

примеры прикрепил.

Логотип своей торговой марки вышлю исполнителю заказа.