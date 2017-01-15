Нужно нарисовать 28 матрасов в разрезе

Для нового производителя матрасов необходимо нарисовать 28 иллюстраций. По сути, все матрасы состоят из одних и тех же составляющих – чехол, войлок, кокос, пружины и т.д. Все они в разных матрасах расположены в разных порядках и разной толщины. Я добавил изображения как это выглядит у конкурентов, хотелось бы, чтобы у нас было не хуже. Нужно или нарисовать 3Д модели заново или подкорректировать существующие - главное результат.