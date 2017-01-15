Нужно нарисовать на двух страницах нарисовать алфавит с изображениями героев мультиков. Рисуется как наклейка на фанеру, для дальнейшего выреза букв, пример задумки тут http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review41174/Alphabet.jpg?1332094391 , отличие лишь в том, что буква будет вырезана и по внутреннему ...
Нужно нарисовать 28 матрасов в разрезе
Для нового производителя матрасов необходимо нарисовать 28 иллюстраций. По сути, все матрасы состоят из одних и тех же составляющих – чехол, войлок, кокос, пружины и т.д. Все они в разных матрасах расположены в разных порядках и разной толщины. Я добавил изображения как это выглядит у конкурентов, хотелось бы, чтобы у нас было не хуже. Нужно или нарисовать 3Д модели заново или подкорректировать существующие - главное результат.
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