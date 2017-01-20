Нужно нарисовать комикс.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка129 просмотров

Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka)

Нужно нарисовать комикс из нескольких картинок с участием персонажей, с которыми мы работали два предыдущих заказа.

ТЗ отправлено.

8 лет назад
NecroT
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$40
7 дней
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Очень доволен сотрудничеством. При выпуске продолжения игры, работаем только с Еленой.
Все отлично! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад