Создание векторного рисунка на основе фото .

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок379 просмотров

Создание векторного рисунка на основе фото в габаритных размерах шир 760 мм, высота 495 мм, по периметру чистое поле шир. 8мм.Оплата только на карту сбербанка!

8 лет назад
guest_14842414001421
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

notablis
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Очень понравилось работать с Инной. Все четко быстро и качественно
Четко поставленная задача, приятен в общении, оплата в срок, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

notablis
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад