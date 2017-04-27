Для начала скачайте исходник http://dropmefiles.com/5AmXK Итак, дизайнер сделал коммерческое в PDF и пропал, нужно доделать. Прикрепил PDF(что в итоге должно получиться) + PSD исходник. Все последующие PDF на выходе будут аналогичные, то ...
Создание векторного рисунка на основе фото .
Создание векторного рисунка на основе фото в габаритных размерах шир 760 мм, высота 495 мм, по периметру чистое поле шир. 8мм.Оплата только на карту сбербанка!
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