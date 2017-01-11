Необходимо создать изображения стола с подъемной столешницей.

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Закрыт11 заявок191 просмотр

Столешница должна быть как на фото. Ноги должны быть как на картинках 1, 2, 3, 4 (брали из интернета). 

Нужно изображения стола с разных ракурсов. Предлагайте сроки и бюджет.

8 лет назад
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

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