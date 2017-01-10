Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Город - "СЕТЬ"

Главный персонаж " Невероятная Нубия" -

Ночью: девушка в черном костюме с красными вставками и брендированой надписью nubia на груди (Примерно картинка 1)

Лицо девушки должно быть полностью в маске и на маске размещен красный круг в стиле смартфона (пример картинка 2)

Она выглядит, как человек.

Днем: Обычная красивая девушка, которая работает видео-блогером.

Остальные персонажи выглядят, как телефоны разных эпох.

Мер города - это старый телефон в костюме (картинка номер 3)

Горожане мужчины - обычные мобильники (но на экране высвечивается его лицо)

Женщины - телефоны раскладушки ( на экране ярко выражены большие губы)

Полиция - в виде раций.

Рядовые злодеи (бандиты Глюка) - мужские мобилки, но со злыми лицами и одеты в черные костюмы, как мафия.

Возлюбленный Нубии - обычный человек парень, владелец и работник небольшой кофейни рядом с домом нубии, ее подписчик.

Главный злодей "Глюк" выглядит тоже, как человек. Он является боссом мафии, которая занимается поставкой пиратских смартфонов в "Сеть"

Он одет, как босс мафии в Чикаго, но вместо лица у него картинка 4.

текст прописан уже, нам надо только его прорисовать

Комикс состоит из 4 стр.

1) 1 стр. Обложка комикса

2) На 2 стр. 6 раскадровка

3) На 3 стр. тоже 6 раскадровка

4) На 4 стр. 16 раскадровка (там будут более узкие 12 и одинаковые по картинке)

Пример работы