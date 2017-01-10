Требуется отрисовать шесть картинок для главной страницы сайта. Тематика сайта - монтаж инженерных систем для загородного дома. Направления: - бурение скважин на воду; - обустройство скважин на воду; - монтаж ...
Создать похожую работу
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Город - "СЕТЬ"
Главный персонаж " Невероятная Нубия" -
Ночью: девушка в черном костюме с красными вставками и брендированой надписью nubia на груди (Примерно картинка 1)
Лицо девушки должно быть полностью в маске и на маске размещен красный круг в стиле смартфона (пример картинка 2)
Она выглядит, как человек.
Днем: Обычная красивая девушка, которая работает видео-блогером.
Остальные персонажи выглядят, как телефоны разных эпох.
Мер города - это старый телефон в костюме (картинка номер 3)
Горожане мужчины - обычные мобильники (но на экране высвечивается его лицо)
Женщины - телефоны раскладушки ( на экране ярко выражены большие губы)
Полиция - в виде раций.
Рядовые злодеи (бандиты Глюка) - мужские мобилки, но со злыми лицами и одеты в черные костюмы, как мафия.
Возлюбленный Нубии - обычный человек парень, владелец и работник небольшой кофейни рядом с домом нубии, ее подписчик.
Главный злодей "Глюк" выглядит тоже, как человек. Он является боссом мафии, которая занимается поставкой пиратских смартфонов в "Сеть"
Он одет, как босс мафии в Чикаго, но вместо лица у него картинка 4.
текст прописан уже, нам надо только его прорисовать
Комикс состоит из 4 стр.
1) 1 стр. Обложка комикса
2) На 2 стр. 6 раскадровка
3) На 3 стр. тоже 6 раскадровка
4) На 4 стр. 16 раскадровка (там будут более узкие 12 и одинаковые по картинке)
Пример работы
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