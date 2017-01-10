Создать похожую работу

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Закрыт5 заявок284 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Город - "СЕТЬ" 

Главный персонаж " Невероятная Нубия" - 

Ночью: девушка в черном костюме с красными вставками и брендированой надписью nubia на груди (Примерно картинка 1) 

Лицо девушки должно быть полностью в маске и на маске размещен красный круг в стиле смартфона (пример картинка 2) 

Она выглядит, как человек. 

Днем: Обычная красивая девушка, которая работает видео-блогером. 

Остальные персонажи выглядят, как телефоны разных эпох. 

Мер города - это старый телефон в костюме (картинка номер 3) 

Горожане мужчины - обычные мобильники (но на экране высвечивается его лицо) 

Женщины - телефоны раскладушки ( на экране ярко выражены большие губы) 

Полиция - в виде раций. 

Рядовые злодеи (бандиты Глюка) - мужские мобилки, но со злыми лицами и одеты в черные костюмы, как мафия. 

Возлюбленный Нубии - обычный человек парень, владелец и работник небольшой кофейни рядом с домом нубии, ее подписчик. 

Главный злодей "Глюк" выглядит тоже, как человек. Он является боссом мафии, которая занимается поставкой пиратских смартфонов в "Сеть" 

Он одет, как босс мафии в Чикаго, но вместо лица у него картинка 4. 

текст прописан уже, нам надо только его прорисовать 

Комикс состоит из 4 стр. 

1) 1 стр. Обложка комикса 

2) На 2 стр. 6 раскадровка 

3) На 3 стр. тоже 6 раскадровка 

4) На 4 стр. 16 раскадровка (там будут более узкие 12 и одинаковые по картинке)

Пример работы

8 лет назад
guest_1484141243315
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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