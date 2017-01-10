Спонсорский пакет, PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки108 просмотров

Необходим дизайн спонcорского пакета для международной научной конференции, PDF, около 10-12 стр, статичная инфографика. Прошу прислать примеры работ на почту [email protected]

*Фирменный стиль уже есть, заново его изготавливать не нужно

8 лет назад
guest_14841285130983
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров