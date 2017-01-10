Илюстрации в векторе для печати на одежде

Задача делать серии принтов под условным названием "совы как люди", основные требования касаются метода печати: под трафаретную печать до 4-х цветов, без растяжек цветовых, без теней, полноцвета и др что связано больше с растровой печатью! Мы даём к примеру идею: 1. Сова - хипстер 2. Сова - рокер 3. Сова - хип хопер.

Все должно быть векторное, удобное для масштабирования. Планируем делать и футболки и др одежду с этими героями. Интересна экономика иллюстрации с учётом минимальной серии 3 принта. Сову как основу, лучше сделать более менее единую, что бы в ней угадывался некий корпоративный персонаж. Уровень иллюстрирование и стиль - покажем при общении.