Требуется отрисовать шесть картинок для главной страницы сайта. Тематика сайта - монтаж инженерных систем для загородного дома. Направления: - бурение скважин на воду; - обустройство скважин на воду; - монтаж ...
Конвертация файлов в stl
Есть 3д модель объетов полученных из сканера... Нужно сконвертировать в stl формат
Заявки фрилансеров
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