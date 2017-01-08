Конвертация файлов в stl

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Закрытнет заявок147 просмотров

Есть 3д модель объетов полученных из сканера... Нужно сконвертировать в stl формат

8 лет назад
guest_14840503392821
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров