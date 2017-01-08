Перевод растрового лого в вектор

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок275 просмотров

Необходимо перевести лого в вектор. Лого во вложении. Свечение вокруг необязательно, но возможно.  Детали обсуждаются.

8 лет назад
guest_14840311316218
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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