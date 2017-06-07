Отрисовать шесть картинок для сайта

Требуется отрисовать шесть картинок для главной страницы сайта.

Тематика сайта - монтаж инженерных систем для загородного дома.

Направления:

- бурение скважин на воду;

- обустройство скважин на воду;

- монтаж автономной канализации;

- монтаж систем очистки воды;

- монтаж систем отопления;

- сервисное обслуживание.

Адрес сайта: http://demo.akvacomfort.ru/

Картинки там есть, это как образец, нужно сделать оригинальные, примерно в таком же стиле.

Формат: PNG с прозрачным фоном

Разрешение: 400x200 px

В заявке прошу указать стоимость работы за весь комплект.