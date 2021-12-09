Принты для одежды

Нужно создать (переделать) иллюстрацию для нашивки на худи: - Олимпийский мишка (с символикой олимп. игр) держит в одной руке бокал вина, а в другой бокал со змеей (медицина) - У него за спиной: 1) виноград 2) бутылки ...
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- Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрытгод назад
Необходимо выполнить 10 принтов для одеждыПринты для одеждыИллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрытгод назад
необходимо создать серию лого для принтов на одежде в заданном стиле, для примера будет предосталены образцыПринты для одеждыИллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрытгод назад
-макеты для социальных сетей -макеты листовок для печати -макеты баннеров , вывесок -макеты принтов на одеждуПринты для одеждыВерстка полиграфии3 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день, Вобщем идея такая - нужно нарисовать астронавта немного спускающего штаны показывающего попу. Это будет напечатано на майках и байках. Еще будет наш логотип на этом. Короче мне надо такое какбудто большой стикер, чтобы выглядело ...Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка 3-4 принтов для футболок. Требуемые умения : минимальные/средние навыки работы в фотошопе. минимальный опыт в рисовании артов для разработки дизайнов/артов. Приветствуются люди без опыта.PhotoshopПринты для одеждыИллюстрации и Рисунки43 заявкиЗакрытгод назад
помочь придумать принт на футболку на определенную тематикуПринты для одеждыПринт на футболку3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется арт-дизайнер для создания принта streetwear одежды. Пример работ прикрепляю, желательно сделать что-нибудь красиво с сакурой . Принт планируется расположить на черной оверсайз футболке (на спине)Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Создать иллюстрации для принта на одежду.Автомобильная тематика.Подогнать под размер, формат. Vectr.Стоимость макета обсуждается индивидуально. Жду Ваших предложений, с ценой за (примерный) рисунок. Примеры добавлю.Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Я HR крупной компании, для своих сотрудников мы разрабатываем мерчи. В данный момент ищем дизайнера для разработки дизайнов на футболки и свитшоты в корпоративном стиле. Очень ограничены сроки, нужно «на вчера» есть референсы, отправлю лично Будем рады ...Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть работающий магазин на Битрикс Необходимо на его основе и в его структуре сделать магазин трикотажной одежды (торгующий шапками) Дизайн мой, верстка моя, нужно только настроить Битрикс+Битрикс24 1) натянуть на старый магазин новый дизайн. 2) убрать лишнее (старый ассортимент ...БитриксСайт на БитриксПринты для одеждыИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт2 года назад
1) Разработать принт для одежды в стиле минимализм2) Надпись на принте: La Montée (ширина 23 см, высота 9,2 см) 3) Пример принта в закрепленном файле 5) Срок выполнения 2 дня6) Ваша цена?Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Необходимо нарисовать персонажей, которые будут нанесены в виде принта на детскую одежду. Среди персонажей будут Локи, Тор, покемоны, Сейлор Мун. Ниже прикрепляю пример рисунка, который будет необходимо. Однако, это лишь пример, не сам заказ! Требование к рисунку ...Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима разработка персонажа для принтов на одежду. Стильный персонаж , собака-человеческого образа! Ну или готовы идеи ваши принять Для примера [url=https://www.behance.net/gallery/114494669/Cabeza-Patata-x-Outsiders-Division?tracking_source=project_owner_other_projects]https://www.behance.net/gallery/114494669/Cabeza-Patata-x-Outsiders-Division?tracking_source=project_owner_other_projects[/url] Ищем профи с опытомПринты для одеждыИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт2 года назад
- $90
Интернет-магазин одежды и аксессуаров объявляет конкурс на разработку дизайна (принтов) для одежды (футболки, худи). Задание - нужны идеи дизайна (принтов) для футболок и/или худи. 1. Идеи должны быть уникальными и интересными, соответствовать современным трендам моды, то ...Карточки товаровПринты для одеждыМокапДизайн продукции19 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен специалист в данном стиле, который прикреплю на фото. Если понравится ваша работа, сразу же обговорим дальнейшее сотрудничество, на еще парочку подобных артов) В кратце про эскиз, это (машина, слова, фон) Первое фото это идея, которую ...Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
[list=1][*][i]Требуется дизайнер, для разработки на постоянной основе принтов на одежду и сувенирную продукцию (мерч) для популярных блогеров и стримеров. Для принятия решения о работе необходимо выполнить тестовое задание. Задание может быть оплачено через безопасный платеж. ...Принты для одеждыМокапДизайн продукции8 заявокЗакрыт3 года назад
[b]FEATCHERS[/b] [i] Your unique feature Твоя уникальная особенность [/i] [b]НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: [/b]FEATCHERS (фичерс). Неологизм происходит от слова Feature -особенность, фишка. В вольном переводе FEATCHERS это “Фишкари”. [b]РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:[/b][list][*]разработка и пошив чехлов, подушек и упоров для моноколес и электросамокатов[*]безопасная одежда для ...Принты для одеждыЛоготипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
стартап одежды со смыслом (Православие, патриотизм, герои, правильные установки и пр) ищу помощника, чтобы можно было постоянно обращаться отрисовать визуализировать важно чтобы это откликалось внутреннее настроение должно соответствовать хочу понять сроки и время 1) оформление принтов для одежды по тз например ...Принты для одеждыВерстка полиграфии5 заявокЗакрыт3 года назад
Мне нужен дизайн принта в поп-арт стиле или в каком нибудь другом современном стиле с добавлением моей надписи (kapa bolbo baary onolot). Ниже я прикрепил фото и примерный образец.Принты для одеждыИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад