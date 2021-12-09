Заказать принты для одежды

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  • Принт на одежду

    Нужно создать (переделать) иллюстрацию для нашивки на худи: - Олимпийский мишка (с символикой олимп. игр) держит в одной руке бокал вина, а в другой бокал со змеей (медицина) - У него за спиной: 1) виноград 2) бутылки ...

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нарисовать принт для одежды

    Добрый день, Вобщем идея такая - нужно нарисовать астронавта немного спускающего штаны показывающего попу. Это будет напечатано на майках и байках. Еще будет наш логотип на этом. Короче мне надо такое какбудто большой стикер, чтобы выглядело ...

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки39 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка, прорисовка принтов для одежды.

    Требуется разработка 3-4 принтов для футболок. Требуемые умения : минимальные/средние навыки работы в фотошопе. минимальный опыт в рисовании артов для разработки дизайнов/артов. Приветствуются люди без опыта.

    PhotoshopПринты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки43 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн для бренда StreetWear одежды

    Здравствуйте! Требуется арт-дизайнер для создания принта streetwear одежды. Пример работ прикрепляю, желательно сделать что-нибудь красиво с сакурой . Принт планируется расположить на черной оверсайз футболке (на спине)

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Иллюстрации для принта на одежду

    Создать иллюстрации для принта на одежду.Автомобильная тематика.Подогнать под размер, формат. Vectr.Стоимость макета обсуждается индивидуально. Жду Ваших предложений, с ценой за (примерный) рисунок. Примеры добавлю.

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать дизайн принтов для одежды

    Я HR крупной компании, для своих сотрудников мы разрабатываем мерчи. В данный момент ищем дизайнера для разработки дизайнов на футболки и свитшоты в корпоративном стиле. Очень ограничены сроки, нужно «на вчера» есть референсы, отправлю лично Будем рады ...

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на Битрикс

    Есть работающий магазин на Битрикс Необходимо на его основе и в его структуре сделать магазин трикотажной одежды (торгующий шапками) Дизайн мой, верстка моя, нужно только настроить Битрикс+Битрикс24  1) натянуть на старый магазин новый дизайн.  2) убрать лишнее (старый ассортимент ...

    БитриксСайт на БитриксПринты для одежды
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать принт для бренда одежды по примеру.

    1) Разработать принт для одежды в стиле минимализм2) Надпись на принте: La Montée (ширина 23 см, высота 9,2 см) 3) Пример принта в закрепленном файле 5) Срок выполнения 2 дня6) Ваша цена?

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать персонажей для дальнейшего принта на одежде своего бренда

    $70

    Необходимо нарисовать персонажей, которые будут нанесены в виде принта на детскую одежду.  Среди персонажей будут Локи, Тор, покемоны, Сейлор Мун. Ниже прикрепляю пример рисунка, который будет необходимо. Однако, это лишь пример, не сам заказ! Требование к рисунку ...

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовать персонажа для бренда одежды в стиле Фешн! И далее одевать е

    Необходима разработка персонажа для принтов на одежду. Стильный персонаж , собака-человеческого образа! Ну или готовы идеи ваши принять Для примера [url=https://www.behance.net/gallery/114494669/Cabeza-Patata-x-Outsiders-Division?tracking_source=project_owner_other_projects]https://www.behance.net/gallery/114494669/Cabeza-Patata-x-Outsiders-Division?tracking_source=project_owner_other_projects[/url] Ищем профи с опытом

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужны идеи дизайна (принтов) для футболок и/или худи.

    $90

    Интернет-магазин одежды и аксессуаров объявляет конкурс на разработку дизайна (принтов) для одежды (футболки, худи). Задание - нужны идеи дизайна (принтов) для футболок и/или худи. 1. Идеи должны быть уникальными и интересными, соответствовать современным трендам моды, то ...

    Карточки товаровПринты для одеждыМокап
    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать принт для одежды(футболка,худи)

    Нужен специалист в данном стиле, который прикреплю на фото. Если понравится ваша работа, сразу же обговорим дальнейшее сотрудничество, на еще парочку подобных артов) В кратце про эскиз, это (машина, слова, фон) Первое фото это идея, которую ...

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется дизайнер

    [list=1][*][i]Требуется дизайнер, для разработки на постоянной основе принтов на одежду и сувенирную продукцию (мерч) для популярных​ блогеров и стримеров. Для принятия решения о работе необходимо выполнить тестовое задание. Задание может быть оплачено через безопасный платеж. ...

    Принты для одеждыМокап
    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип

    [b]FEATCHERS[/b] [i] Your unique feature Твоя уникальная особенность [/i] [b]НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: [/b]FEATCHERS (фичерс). Неологизм происходит от слова Feature -особенность, фишка. В вольном переводе FEATCHERS это “Фишкари”. [b]РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:[/b][list][*]разработка и пошив чехлов, подушек и упоров для моноколес и электросамокатов[*]безопасная одежда для ...

    Принты для одежды
    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Принты для одежды по тз, отрисовка сюжетов, визуализация изделий

    стартап одежды со смыслом (Православие, патриотизм, герои, правильные установки и пр) ищу помощника, чтобы можно было постоянно обращаться отрисовать визуализировать  важно чтобы это откликалось внутреннее настроение должно соответствовать хочу понять сроки и время ﻿﻿1) оформление принтов для одежды по тз например ...

    Принты для одежды
    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Принт на одежду

    Мне нужен дизайн принта в поп-арт стиле или в каком нибудь другом современном стиле с добавлением моей надписи (kapa bolbo baary onolot). Ниже я прикрепил фото и примерный образец.

    Принты для одежды
    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад