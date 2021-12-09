Принты для одежды

Добрый день, Вобщем идея такая - нужно нарисовать астронавта немного спускающего штаны показывающего попу. Это будет напечатано на майках и байках. Еще будет наш логотип на этом. Короче мне надо такое какбудто большой стикер, чтобы выглядело ...