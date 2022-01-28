Иллюстрации для принта на одежду

Нужно нарисовать картинки в стиле прикрепленных, которые будут использоваться для постов в социальных сетях. Однако все же стиль картинок должен быть уникальным и выполнен в одной цветовой гамме (2-3 цвета). Всего нужно будет 10-15 картинок.