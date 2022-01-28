Иллюстрации для принта на одежду

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок1133 просмотра
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Создать иллюстрации для принта на одежду.Автомобильная тематика.Подогнать под размер, формат. Vectr.Стоимость макета обсуждается индивидуально. Жду Ваших предложений, с ценой за (примерный) рисунок. Примеры добавлю.

2 года назад
BigKiev
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад