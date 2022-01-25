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Нужно сделать 2-3 шаблона для e-mail рассылки GetCourse
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Добрый день ищем #дизайнер Для создания 2-3 х макетов шаблоны для e-mail рассылки GetCourse
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