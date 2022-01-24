Срочно рисунок

Нужен рисунок карандашом (можно также красками. в зависимости от того, что лучше у вас получится) на белом холсте для одного проекта. И проевить не много креативности.

Снизу прикрепил работы. Исполнителю надо будет сделать что то похоже.

Прикрипил фото желаемого произведение

Бюджет скромный, поэтому заказ больше подойдёт для новичков-мидлов

(Хотя бы минимальное портфолио обязательно)