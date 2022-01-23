Ищу художника на постоянную работу рисовать не сложные превью для ютуб

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок1430 просмотров
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Ищу художника, неважно вектор или растр, главное знать основы пропорций, уметь рисовать не по трафарету, а нормально! Дизайнеры и остальные фотошоперы просьба не писать и не беспокоить не тратя моё и свое время, я ищу ХУДОЖНИКА! 

  • Убедительная просьба связываться в теле грамм @ Lukihardt
Примеры ниже:
2 года назад
Lukihardt
34 годаСША
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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