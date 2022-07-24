Разработка, прорисовка принтов для одежды.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт43 заявки837 просмотров

Требуется разработка 3-4 принтов для футболок. Требуемые умения : минимальные/средние навыки работы в фотошопе. минимальный опыт в рисовании артов для разработки дизайнов/артов. Приветствуются люди без опыта.

3 года назад
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