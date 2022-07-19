Необходимо создать 60 изображений: 10 с DJ, включая наушники и пульты, и 50 тусовщиков с разнообразными аксессуарами. Изображения должны быть яркими и веселыми, с минимальным разрешением 600x600 и в формате JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM. Ожидается стильный подход к DJ и более простые, но харизматичные образы тусовщиков. Эскизы для начала работы.
Переделать изображение в векторное
Нужно сделать 2 рисунка векторными, за 2-3 часа
Заявки фрилансеров
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