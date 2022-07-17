Требуется создать две обложки для книг: первая для 'Светлячки над Мюнхеном' с элементами ночи и светлячков, вторая для 'Окно библиотеки'. Размеры и детали указаны в описании. Работа может быть выполнена на базовом уровне, не требуется высокая профессиональность. Файл pds передадим удобным способом.