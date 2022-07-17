Два изображения в илюстраторе

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Закрыт39 заявок682 просмотра

Нужно сделать два изображения в илюстраторе Прислать их как файл, чтобы можно было открыть в илюстраторе 

Изображения прикрепил

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