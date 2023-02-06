Городова Дар'я
-Художник по костюму
-Стиліст
-Графічний дизайнер
Ключові знання та навички:
- Дизайн друкованої продукції різних типів;
- Розробка фірмового стилю, логотипу;
- Впевнене знання графічних програм Adobe Photoshop\Adobe Illustrator;
- Створення концепцій під час фотографування на підставі запитів та рекомендацій клієнтів щодо збутової політики;
- Навички взаємодії із замовниками;
- Креативність, почуття кольору та стилю, творчий підхід;
- Акуратність, старанність, увага до деталей.
10.2019 – 05.2022 Дизайнер\технолог на швейному підприємстві
Сфера діяльності підприємства на даній посаді:
- Розробка художніх та технічних моделей одягу;
- Візуалізація гаданого товару, аналіз ринку, можливість реалізації цього товару для конкретного споживача;
- Розробка зразків одягу за ескізами;
- Розробка плану впровадження у виробництво моделі, що виготовляється;
- Створення зображень для друку на крої методом шовкографії та сублімації;
Художник по костюму, дизайнер (ІВГПУ)
Дата закінчення: 2022
Кафедра: Мистецтво костюма та текстилю 54.03.03
Додатково пройшла курс за комп'ютерною графікою "Цифровий курс. Адаптація"
Особисті якості:
- Креативність, художній смак;
- Здатність швидко навчатися;
- Відповідальність;
- Акуратність;
- Цілеспрямованість;
- Працьовитість.
Instagram: Dariya Gorodova (Selezen) (@h.a.sslie.b.e) • Світлини та відео в Instagram
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100011719456691
Gmail: [email protected]
Telegram: @Dariya_Gorodova_Selezen
Городова Дарья
-Художник по костюму
-Стилист
-Графический дизайнер
Ключевые знания и навыки:
- Дизайн печатной продукции различных типов;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop\Adobe Illustrator;
- Создание концепций во время фотосъемок на основании запросов и рекомендаций клиентов в отношении сбытовой политики;
- Навыки взаимодействия с заказчиками;
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
10.2019 – 05.2022 Дизайнер\технолог на швейном предприятии
Сфера деятельности компании на данной должности:
- Разработка художественных и технических моделей одежды;
- Визуализация предполагаемого товара, анализ рынка, возможность реализации данного товара для конкретного потребителя;
- Разработка образцов одежды по эскизам;
- Разработка плана внедрения в производство изготовляемой модели;
- Создание изображений для печати на крое методом шелкографии и сублимации;
Художник по костюму, дизайнер (ИВГПУ)
Дата окончания: 2022
Кафедра: Искусство костюма и текстиля 54.03.03
Дополнительно прошла курс по компьютерной графике "Цифровой курс. Адаптация"
Личные качества:
- Креативность, художественный вкус;
- Быстрая обучаемость;
- Ответственность;
- Аккуратность;
- Целеустремленность;
- Трудолюбие.
Instagram:Dariya Gorodova (Selezen) (@h.a.sslie.b.e) • Світлини та відео в Instagram
Facebook:www.facebook.com/profile.php?id=100011719456691
Gmail: [email protected]
Telegram: @Dariya_Gorodova_Selezen
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