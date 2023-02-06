darinka0610

Дар'я Городова darinka0610

 
22 годаУкраина/Смела
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайнер костюму/стиліст/художник

Городова Дар'я

-Художник по костюму

-Стиліст

-Графічний дизайнер

Ключові знання та навички:

  • Дизайн друкованої продукції різних типів;
  • Розробка фірмового стилю, логотипу;
  • Впевнене знання графічних програм Adobe Photoshop\Adobe Illustrator;
  • Створення концепцій під час фотографування на підставі запитів та рекомендацій клієнтів щодо збутової політики;
  • Навички взаємодії із замовниками;
  • Креативність, почуття кольору та стилю, творчий підхід;
  • Акуратність, старанність, увага до деталей.
Досвід роботи:

10.2019 – 05.2022 Дизайнер\технолог на швейному підприємстві

Сфера діяльності підприємства на даній посаді:

  • Розробка художніх та технічних моделей одягу;
  • Візуалізація гаданого товару, аналіз ринку, можливість реалізації цього товару для конкретного споживача;
  • Розробка зразків одягу за ескізами;
  • Розробка плану впровадження у виробництво моделі, що виготовляється;
  • Створення зображень для друку на крої методом шовкографії та сублімації;
Освіта вища:

Художник по костюму, дизайнер (ІВГПУ)

Дата закінчення: 2022

Кафедра: Мистецтво костюма та текстилю 54.03.03

Додатково пройшла курс за комп'ютерною графікою "Цифровий курс. Адаптація"

Особисті якості:

  • Креативність, художній смак;
  • Здатність швидко навчатися;
  • Відповідальність;
  • Акуратність;
  • Цілеспрямованість;
  • Працьовитість.
Контакти:

Instagram: Dariya Gorodova (Selezen) (@h.a.sslie.b.e) • Світлини та відео в Instagram

﻿Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100011719456691

Gmail: [email protected]

Telegram: @Dariya_Gorodova_Selezen

Городова Дарья

-Художник по костюму

-Стилист

-Графический дизайнер

Ключевые знания и навыки:

  • Дизайн печатной продукции различных типов;
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop\Adobe Illustrator;
  • Создание концепций во время фотосъемок на основании запросов и рекомендаций клиентов в отношении сбытовой политики;
  • Навыки взаимодействия с заказчиками;
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Опыт работы:

10.2019 – 05.2022 Дизайнер\технолог на швейном предприятии

Сфера деятельности компании на данной должности:

  • Разработка художественных и технических моделей одежды;
  • Визуализация предполагаемого товара, анализ рынка, возможность реализации данного товара для конкретного потребителя;
  • Разработка образцов одежды по эскизам;
  • Разработка плана внедрения в производство изготовляемой модели;
  • Создание изображений для печати на крое методом шелкографии и сублимации;
Образование- высшее:

Художник по костюму, дизайнер (ИВГПУ)

Дата окончания: 2022

Кафедра: Искусство костюма и текстиля 54.03.03

Дополнительно прошла курс по компьютерной графике "Цифровой курс. Адаптация"

Личные качества:

  • Креативность, художественный вкус;
  • Быстрая обучаемость;
  • Ответственность;
  • Аккуратность;
  • Целеустремленность;
  • Трудолюбие.
Контакты:

Instagram:Dariya Gorodova (Selezen) (@h.a.sslie.b.e) • Світлини та відео в Instagram

﻿Facebook:www.facebook.com/profile.php?id=100011719456691

Gmail: [email protected]

Telegram: @Dariya_Gorodova_Selezen﻿

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