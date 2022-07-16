Нарисовать иллюстрации в стиле заставки к сериалу ХБ

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Закрыт5 заявок566 просмотров

два героя типа как здесь https://www.youtube.com/watch?v=DRtp1969Z-A (коллаж с фото героев) перемещаться по карте России пешком/на осле/на машине и тд стиль заказчику и переходы понравились вот отсюда https://www.youtube.com/watch?v=6C-guPXx7WoРолик до 30 секунд 

2д графика

3 года назад
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