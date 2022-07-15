Необходимо разработать 8 иллюстраций для сайта, отражающих различные виды ремонта, такие как замена микрофона, чистка телефона и сохранение данных. Картинки должны быть в едином стиле, как и уже существующие на сайте, чтобы визуально передавать суть каждой услуги. Качество изображений не критично, важна узнаваемость и соответствие стилю.