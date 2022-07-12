Требуется разработать инфографику для карточки товара смарт-часов на Wildberries. Необходимо создать 13-16 слайдов, используя 3-4 цвета. Уделить внимание качеству иллюстраций и дизайну, чтобы они привлекали внимание покупателей.
Графический дизайнер для сборки макета игрового креатива (2D)
Нужен графический дизайнер для сборки макета игрового креатива (2D) для передачи его в последующую анимацию
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