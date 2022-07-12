Необходимо отрисовать макет изображения для печати на футболке по предоставленному примеру. Изображение и текст должны быть белого цвета. Формат макета: векторная графика или растровое изображение с разрешением 300 dpi.
Список гостей на свадьбу в а3 формате
Необходимо создать по примеру список гостей на свадьбу для распечатки в а3
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