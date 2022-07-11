Скетч Леприкона

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Закрыт5 заявок450 просмотров

Привет, Виктор!

Мне нужно нарисовать персонажа. Леприкона. Только бюст. Во множестве вариантов, с эмоциями, и большой вариативностью элементов, для последующего моделинга и анимации.

Аксессуары должны быть сильно вариативны. То есть нам нужно иметь с десяток или более видов шляп, очков, курительных трубок, форм ушей и носа, формы и качества (состояния) зубов, глаз, бороды, рук, перстней, того, что в руках...

Исполнитель должен иметь опыт работы со студиями разработки игр.

3 года назад
G-Jerom
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