Необходимо переносить изображения, картины и фотографии в векторный формат для последующей печати. Задача требует одновременной работы нескольких специалистов из-за большого объема рисунков.
Скетч Леприкона
Привет, Виктор!
Мне нужно нарисовать персонажа. Леприкона. Только бюст. Во множестве вариантов, с эмоциями, и большой вариативностью элементов, для последующего моделинга и анимации.
Аксессуары должны быть сильно вариативны. То есть нам нужно иметь с десяток или более видов шляп, очков, курительных трубок, форм ушей и носа, формы и качества (состояния) зубов, глаз, бороды, рук, перстней, того, что в руках...
Исполнитель должен иметь опыт работы со студиями разработки игр.
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