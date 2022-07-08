Графіка та анімація для благодійної гри

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок349 просмотров

Вітаю! У вас з‘явилась можливість прийняти участь у розробці гри, ціль якої зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Ваше ім‘я буде викарбуване у нашій грі і є великий шанс, що ви зробите своє ім‘я більш широковідомим. Вам лише потрібно показати на що ви здатні у створені графіки та анімацій для 2д ігор, при виконані тестового завдання. Відбір на цей проект буде тривати неділю. При хорошій та швидкій співпраці оплата може зрости. Допоможемо нашій армії разом!

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3 года назад
VolonteerCompany
Сергій 
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