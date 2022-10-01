Требуется создать 70-80 раскрасок для мобильного приложения в формате SVG. Кандидаты должны выполнить тестовое задание и предоставить примеры своих работ на платформах Behance или Dribbble. Вся необходимая информация для выполнения задачи представлена в техническом задании.
Нарисовать гарантийный талон в Adobe Photoshop
Необходимо нарисовать гарантийный талон на видеокарту. В интернете вы можете найти примеры (оригиналы) гарантийных талонов/чеков на видеокарты.
Что нужно сделать:
1. Нарисовать на листе формата А4
2. Переписать весь текст с оригинала
3. Добавить печать от дистрибьютора (DNS)
4. Закончить работу сегодня к 18:00 по МСК
Выбранный исполнитель
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