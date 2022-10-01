Требуется создать 70-80 раскрасок для мобильного приложения в формате SVG. Кандидаты должны выполнить тестовое задание и предоставить примеры своих работ на платформах Behance или Dribbble. Вся необходимая информация для выполнения задачи представлена в техническом задании.