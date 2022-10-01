Нарисовать гарантийный талон в Adobe Photoshop

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки173 просмотра

Необходимо нарисовать гарантийный талон на видеокарту. В интернете вы можете найти примеры (оригиналы) гарантийных талонов/чеков на видеокарты.

Что нужно сделать:

1. Нарисовать на листе формата А4

2. Переписать весь текст с оригинала

3. Добавить печать от дистрибьютора (DNS)

4. Закончить работу сегодня к 18:00 по МСК

3 года назад
lazyjew
Максим 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lukasus7788
34 года
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Выполнил всё в установленный срок, рекомендую!
Отличный заказчик. Постановка задания и коммуникация хороши. Несмотря на трудности с оплатой всё разрешилось. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lukasus7788
34 года
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
Артем
 
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3 года назад