Дорисовать картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт30 заявок797 просмотров

Необходимо дорисовать руку и туловище (пазлом, так же, как на самой картине). Ширину сделать как можно меньше, если есть такая возможность. Прикрепил исходник и то, каким я вижу результат.

3 года назад
guest_16567732472862
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Софія
 
18 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
24 года
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Юля
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Василисса
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Полина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ксения
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Семен
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Ангелина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Марат
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Герасименко
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Даша
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Костянтин
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов(-1)
3 года назад
Вита
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Елена
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Лидия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать аниме-арт

    Необходимо разработать аниме-арт для бортовой плоскости автомобиля. Ожидается минимальное количество цветов, можно использовать готовый арт. Исключить популярные аниме. Подойдет любой стиль, который можно адаптировать к площади.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дерево из слов

    Требуется нарисовать дерево из слов, где листья и ветки формируются из текста. Дерево должно быть динамическим, расти и заполнять пространство. Необходимо избежать пересечений веток и предоставить файл в формате SVG с путями. Пример вдохновения доступен, но нужно создать уникальный дизайн.

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Векторный рисунок на машину

    Требуется разработать векторный рисунок для автомобиля в стилистике muerto. Необходимо объединить существующие элементы или создать новый рисунок для задней двери и крыла. Ожидается качественная работа, соответствующая заданной стилистике.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать изображение в векторе

    Требуется отрисовать изображение в векторном формате по предоставленному фото. Размер готового изображения должен составлять 28х24 см. Более крупные изображения фрагментов и надписей будут отправлены исполнителю для точности работы.

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Быстро перерисовать простой рисунок, улучшить его качество

    Требуется перерисовать рисунок Fig 2(a) для научной статьи, улучшив его качество. Линии должны быть четкими, цвета символов и обозначений - черный, синий, красный, бордовый или коричневый. Срок выполнения 1-2 дня. Дополнительно предоставляется файл 'А4' для понимания размещения рисунка.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать аватарку для канала

    Требуется выполнить рисунок для аватарки телеграм-канала в стиле журнала The Economist. Необходимо срисовать портрет с фотографии, отзеркалить его, чтобы лицо смотрело влево, а также заменить водолазку на пиджак с рубашкой. Иллюстрации во вложении.

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать экраны игры в казуальной графике

    Требуется нарисовать 10-15 экранов для игры в казуальной графике, включая персонажей, объекты интерьера и экстерьера, а также элементы городского окружения. Референсы прикреплены для ориентира.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад